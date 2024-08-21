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Общество

Лестницу у памятника Первопоселенцу хотят отремонтировать за 5 млн руб.

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Из муниципального бюджета предлагается выделить 5 млн 449 тыс. рублей на ремонт лестницы к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю на улице Кирова.

Речь об этом зашла на заседании комиссии Пензенской городской думы в среду, 21 августа.

Как сообщила начальник финансового управления Ольга Завьялкина, бюджет на 2024-й и плановый период 2025 года увеличится за счет налоговых и неналоговых доходов. В него предложено включить затраты и на ремонт лестницы у памятника Первопоселенцу.

Обновление конструкции, которая стала опасной для горожан из-за множества полуразрушенных ступеней, постоянно откладывалось.

В 2021-м чиновники заявили, что проект не получил положительного заключения экспертизы, его отправили на корректировку. В июне 2022-го планируемой датой загрузки проектной документации на рассмотрение в экспертизу указывали 1 июля 2022 года, срок ее прохождения - 42 рабочих дня. В июне 2023-го сообщалось, что до конца года должно быть получено заключение повторной экспертизы. Только после этого можно определить сроки реконструкции.

Горожане надеялись, что дело сдвинется с мертвой точки в 2024-м. В августе стало известно, что в Пензе обновят территорию у памятника Первопоселенцу. Заодно решено и отремонтировать лестницу к монастырю.

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