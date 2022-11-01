Лестница в центре Пензы стала опасной для людей

01.11.2022 | 20:00

Лестница, ведущая к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю, пребывает в удручающем состоянии. Годы не пощадили бетонную конструкцию.

Во время реконструкции Оборонного вала представители городской власти говорили о строительстве нового спуска в этом месте. В мэрии даже давали смелые прогнозы, когда пензенцы смогут уверенно шагать по ступенькам.

А вот официальный ответ представителей городской администрации, полученный 4 месяца назад.

В Пензе все еще мечтают создать длинный туристический маршрут, который свяжет верх Московской, Спасский кафедральный собор и набережную Суры. Однако до сих пор люди вынуждены проходить полосу препятствий.

«Особенно пожилые прихожане - идут и спотыкаются, уже и травмы были. Жалуются. Многие сюда не идут по той простой причине, что лестница часто бывает обледенелой и вообще в разрушенном состоянии находится несколько лет», - рассказал псаломщик Спасо-Преображенского мужского монастыря Олег Рыбаков.

Опасный маршрут выбирают не только прихожане храма - по лестнице спускаются и поднимаются учащиеся Пензенского социально-педагогического колледжа. Это кратчайший путь от остановки общественного транспорта до образовательного учреждения.

«Честно говоря, вообще неудобно. Зимой будешь просто скатываться. Хотелось бы, конечно, чтобы лестница была более удобной, практичной, чтобы люди, когда спускаются в церковь например, не спотыкались, не падали. Если лед, будет очень больно», - отметила жительница Пензы.

Привести стометровку в порядок без божьей помощи, наверное, не получится.