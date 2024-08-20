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Общество

12 районов Пензенской области получили санитарные УАЗы

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В Пензенскую область поступило 15 автомобилей УАЗ, которые будут использоваться в качестве санитарного транспорта.

12 районов Пензенской области получили санитарные УАЗы

Машины станут доставлять пациентов в больницы, а медиков - к пациентам для посещения на дому. Также на УАЗах предполагается транспортировать биологические материалы для исследований и привозить лекарства жителям отдаленных районов.

12 районов Пензенской области получили санитарные УАЗы

Технику распределили следующим образом. По одному автомобилю получили Бековский, Вадинский, Земетчинский, Камешкирский, Кузнецкий, Мокшанский, Наровчатский, Спасский и Тамалинский районы.

12 районов Пензенской области получили санитарные УАЗы

По две машины отправились в Каменский, Нижнеломовский и Сердобский районы.

В Министерстве здравоохранения Пензенской области напомнили, что предыдущая партия санитарного транспорта пришла в апреле. Тогда регион принял 13 автомобилей «Лада-Нива» и 5 машин «Лада-Гранта».

Всего в 2024 году регион должен был получить 33 единицы сантранспорта на сумму 42 млн 428,7 тыс. руб.

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Источник — фото областного минздрава
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