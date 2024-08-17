Сетевое издание|18+|Суббота|17 авг 2024|18:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области произвели 17 тонн мороженого неизвестного состава

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области в течение июля было введено в оборот почти 17 тонн мороженого сомнительного качества. Это выяснили специалисты Россельхознадзора.

С 1 по 28 июля на ООО «ТД Айсберри» оформили акты несоответствия товарно-материальных ценностей, по которым через инвентаризацию в оборот введено 16 892,4 кг мороженого. При этом во ФГИС «Меркурий» отсутствуют данные о ветеринарных сопроводительных документах на добавленную молочную составляющую.

Происхождение и безопасность такой продукции отследить невозможно. Также неизвестно, где произведено сырье и каково реальное качество мороженого.

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области объявило уполномоченным лицам организации предостережения о недопустимости нарушения требований в области ветеринарии.

Кроме того, материалы направлены в региональную прокуратуру и УМВД Пензенской области.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте