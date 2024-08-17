В Пензенской области произвели 17 тонн мороженого неизвестного состава

17.08.2024 | 14:05

В Пензенской области в течение июля было введено в оборот почти 17 тонн мороженого сомнительного качества. Это выяснили специалисты Россельхознадзора.

С 1 по 28 июля на ООО «ТД Айсберри» оформили акты несоответствия товарно-материальных ценностей, по которым через инвентаризацию в оборот введено 16 892,4 кг мороженого. При этом во ФГИС «Меркурий» отсутствуют данные о ветеринарных сопроводительных документах на добавленную молочную составляющую.

Происхождение и безопасность такой продукции отследить невозможно. Также неизвестно, где произведено сырье и каково реальное качество мороженого.

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области объявило уполномоченным лицам организации предостережения о недопустимости нарушения требований в области ветеринарии.

Кроме того, материалы направлены в региональную прокуратуру и УМВД Пензенской области.