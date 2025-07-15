Из Пензенской области отправили мясо в Бенин, Габон и Конго

15.07.2025 | 17:01

С начала 2025 года по 14 июля из Пензенской области экспортировали 12,61 тыс. тонн мясной продукции.

Было вывезено 507 партий мяса кур, индейки и свинины, а также их субпродуктов.

По данным Россельхознадзора, грузы отправили в Королевство Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Вьетнам, Бенин, Габон, Конго и др.

«Перед отправкой вывозимая продукция была исследована лабораторными методами для подтверждения соответствия требованиям безопасности, установленным странами-импортерами», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Ранее стало известно, что за первое полугодие 2025-го из региона за рубеж отправили 3,5 тыс. тонн зерна - в Белоруссию, Латвию, Бельгию, Турцию и Германию.