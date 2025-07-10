За полгода из Пензенской области вывезли 3,5 тысячи тонн зерна

10.07.2025 | 12:48

За первое полугодие 2025-го из Пензенской области за рубеж вывезли 3,5 тысячи тонн зерна.

За границу отправлено 2 996 тонн продовольственного льна, 216 тонн кормовой вики (горошка), 176 тонн семян горчицы, 88 тонн сушеной чечевицы, 22 тонны гречневой крупы.

Лен экспортировался в Белоруссию, Латвию и Бельгию, чечевица и гречка - в Турцию, горчица - в Германию, вика - в Белоруссию.

«Вся исследованная продукция соответствовала требованиям стран-импортеров», - подчеркнули в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Партии зерна отправлялись как железнодорожным, так и автомобильным транспортом в сопровождении фитосанитарных сертификатов.