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Общество

Жителям Заводского района сообщили, где они могут остановить маршрутки

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В Пензе перекрытие движения на перекрестке улиц Циолковского и Беляева создало проблемы горожанам. Они лишились остановок.

«Улица Циолковского, идет замена труб. Это очень здорово. Но как людям добираться до работы - не предусмотрели! Ведь можно было на объездной дороге поставить указатели остановок. Уехать невозможно!» - пожаловалась на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пензячка Ольга В.

Ей ответил представитель министерства цифрового развития, транспорта и связи региона.

«Управление ЖКХ г. Пензы рассматривает вопрос об организации временных остановочных пунктов общественного транспорта на ул. Германа Титова и ул. Ударной. В настоящее время вы можете остановить автобусы малого класса на ул. Кирпичной, Германа Титова и Беляева. Данные автобусы останавливаются в любом не запрещенном ПДД месте по маршруту регулярных перевозок по требованию пассажиров», - объяснили горожанке.

Движение на перекрестке Циолковского и Беляева перекрыли из-за замены теплотрассы. Работы будут продолжаться до 24:00 10 сентября.

Изменились схемы движения общественного транспорта в Заводском районе: автобусов малого класса № 13, 18, 27, 31, 59, среднего класса № 25 и большого класса № 70.

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