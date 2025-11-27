Происшествия

На выезде из Пензы автобус № 134 попал в серьезную аварию

Утром в четверг, 27 ноября, на выезде из Пензы случилось серьезное ДТП с участием общественного транспорта.

Около 10:00 у бывшего поста ГАИ, где улица 40 лет Октября переходит в трассу Р-208 Тамбов - Пенза, столкнулись фура и автобус № 134, курсирующий между улицами Егорова и Зеленодольской.

«У фуры кабина всмятку», - уточнили свидетели в Сети. На появившихся кадрах видно, что у автобуса повреждена задняя часть.

На место аварии прибыли сотрудники ГАИ, пожарные, медики, а также сотрудники прокуратуры, организовавшие проверку по факту ДТП.

«Пострадали пассажиры автобуса и водитель грузовика. Им оказана необходимая медицинская помощь», - уточнили в надзорном ведомстве.

Прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств аварии, уделив особое внимание вопросам соблюдения законодательства при организации перевозки пассажиров.

Источник — фото прокуратуры
