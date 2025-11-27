В ДТП на выезде из Пензы пострадали 5 пассажирок автобуса № 134

В областной ГАИ рассказали подробности серьезного ДТП, которое случилось на улице 40 лет Октября на выезде из Пензы в четверг, 27 ноября.
По предварительным данным, в 10:10 столкнулись 3 транспортных средства: автобус № 134 с 51-летним шофером, грузовик Scania под управлением 36-летнего мужчины и автомобиль «ВИС» с 24-летним водителем.
В ДТП пострадал водитель Scania, его госпитализировали.
Травмы также получили 5 пассажирок автобуса. Три женщины 32, 64 и 70 лет оказались в больнице. Двум другим, 55-летней и 16-летней, медики помогли на месте, госпитализация им не потребовалась.
По факту ДТП проводится проверка. Прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств аварии, уделив особое внимание вопросам соблюдения законодательства при организации перевозки пассажиров.
«В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в региональном СУ СКР.
