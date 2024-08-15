В Пензе устроят торжества в честь Казанской иконы Божией Матери

15.08.2024 | 10:34

Жителей области приглашают на чествование Казанской (Пензенской) иконы Божией Матери. Оно состоится в Спасском кафедральном соборе в субботу, 17 августа.

В пятницу, 16-го числа, для прихожан проведут малую вечерню с акафистом иконе. Затем с 17:00 пензенцев ждет всенощное бдение продолжительностью 2,5-3 часа.

17 августа с 9:00 начнется литургия, которая будет идти около 2 часов.

Торжественные богослужения возглавит митрополит Серафим, сообщила заместитель руководителя информационного отдела Пензенской епархии Анна Сорина.

Ранее стало известно, что в среду, 21 августа, в Пензу прибудет ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны Московской. Его доставят с родины святой, из Тульской епархии.