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Общество

В областную больницу привезли новое оборудование для реабилитации

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В Пензенской областной больнице имени Н. Н. Бурденко появилось новое оборудование для реабилитации пациентов с вертеброспинальной патологией. Это комплекс для тренировок с обратной биологической связью.

Процедуры проходят по принципу «физиологического зеркала». Человек видит и слышит изменения своего состояния.

«Основное назначение нового реабилитационного комплекса - это восстановление пациентов разных профилей на втором этапе реабилитации. В неврологии, например, это пациенты с патологией головного и спинного мозга, в том числе после сосудистых катастроф», - рассказали в региональном минздраве.

По словам врача областной больницы Татьяны Котовой, для людей составляется индивидуальный план реабилитации, с ними занимаются специалисты разных профилей. Лечение становится более эффективным.

Стоимость инновационного оборудования - 11,9 млн рублей.

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Источник — фото регионального минздрава
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