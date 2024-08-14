Дочь участника СВО получила 8 млн рублей после теста на ДНК

14.08.2024 | 21:28

В Неверкинском районе местная жительница обратилась в прокуратуру с просьбой защитить права несовершеннолетней дочери погибшего участника СВО.

Брак отец и мать девочки не регистрировали. В свидетельстве о рождении ребенка нет сведений об отце.

Мать воспитанием девочки не занималась. Кроме того, женщину лишили родительских прав. Опекуном стала бабушка по отцовской линии. С 2012 года они жили втроем. Мужчина содержал дочь, заботился о ней.

Чтобы девочка получила причитающиеся ей меры поддержки и выплаты, необходимо было установить факт отцовства и заполнить соответствующую графу в свидетельстве о рождении.

«Прокурор района обратился в суд в интересах ребенка с соответствующим иском. В рамках рассмотрения дела назначалась судебная генетическая экспертиза, установившая отцовство погибшего в отношении девочки», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Права ребенка восстановили. Уполномоченные органы назначили девочке предусмотренные законом пособия, а также пенсию по потере кормильца.

«Выплачены денежные средства в размере свыше 8 млн. руб.», - добавили в прокуратуре.