Дочь участника СВО получила 8 млн рублей после теста на ДНК

В Неверкинском районе местная жительница обратилась в прокуратуру с просьбой защитить права несовершеннолетней дочери погибшего участника СВО.
Брак отец и мать девочки не регистрировали. В свидетельстве о рождении ребенка нет сведений об отце.
Мать воспитанием девочки не занималась. Кроме того, женщину лишили родительских прав. Опекуном стала бабушка по отцовской линии. С 2012 года они жили втроем. Мужчина содержал дочь, заботился о ней.
Чтобы девочка получила причитающиеся ей меры поддержки и выплаты, необходимо было установить факт отцовства и заполнить соответствующую графу в свидетельстве о рождении.
«Прокурор района обратился в суд в интересах ребенка с соответствующим иском. В рамках рассмотрения дела назначалась судебная генетическая экспертиза, установившая отцовство погибшего в отношении девочки», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.
Права ребенка восстановили. Уполномоченные органы назначили девочке предусмотренные законом пособия, а также пенсию по потере кормильца.
«Выплачены денежные средства в размере свыше 8 млн. руб.», - добавили в прокуратуре.