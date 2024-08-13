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Общество

14 августа пензенцев ждет очередной дождливый день

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В среду, 14 августа, пензенцев снова ждет дождливый пасмурный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Согласно данным синоптиков, температура воздуха ночью составит +9...+14 градусов, а днем повысится до +17...+22.

Ветер подует с северо-запада со скоростью до 14 м/с, местами вероятны порывы до 18 м/с, из-за этого объявлен желтый уровень погодной опасности. По всей территории ожидается кратковременный дождь, в некоторых районах области возможна гроза.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - когда на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень (стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу).

14 августа - первый Спас в народном календаре, также именуемый Медовым, Маковым или Спасом на воде. В храмах совершается освящение меда. Согласно приметам, дождь в этот день говорит о том, что до конца года больше не будут гореть леса.

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