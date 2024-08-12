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Общество

Златогорский перечислил, что нужно собрать для жителей Курской области

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Чай, сахар, крупы, бытовая химия, предметы личной гигиены, постельное белье, одеяла, одежда - все это будут собирать в Кузнецке для беженцев из Курской области. Такую задачу поставил на совещании в администрации глава города Сергей Златогорский в понедельник, 12 августа.

Чиновник отметил, что сбор гуманитарной помощи для переселенцев, вероятно, будет проводиться еще долго, и поручил открыть пункт приема.

По словам Златогорского, первая партия помощи уже собрана и 12 августа груз отправят в Пензу.

«Долго не растележивайтесь, кто что может и сейчас. Чем быстрее соберем необходимый объем и отправим, тем, глядишь, людям будет полегче», - напутствовал глава Кузнецка.

Помощь собирают и в Пензе. Пункты приема работают с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00, по следующим адресам: улица Володарского, 17 (офис «Народного фронта»), Кирова, 51 (Дом молодежи). Губернатор также поставил ряд задач членам областного правительства по проверке готовности к приему граждан пунктов временного размещения.

Утром 6 августа стало известно, что на территорию Курской области зашел крупный отряд ВСУ. Боевые столкновения продолжаются до сих пор.

Из приграничных районов области эвакуировали более 76 000 жителей. Свыше 4 400 человек поселили в пунктах временного размещения, остальные нашли приют у родственников.

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