Пензенская область готова прийти на помощь Курской

09.08.2024 | 17:20

Пензенская область готова прийти на помощь соотечественникам из других регионов. Сейчас поддержка нужна жителям Курской области, которая подверглась нападению со стороны Украины. Об этом в пятницу, 9 августа, написал на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

«Идет сбор гуманитарной помощи курянам. Необходимы продукты питания, питьевая вода, одежда, медикаменты, средства личной гигиены, постельные принадлежности, бензогенераторы, газовые горелки, холодильники. Рассчитываю на активное участие наших предприятий и организаций. Провел совещание с их руководителями», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Пункты приема работают с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00, по следующим адресам:

- ул. Володарского, 17 (офис «Народного фронта»), тел. 8 (8412) 56-34-85;

- ул. Кирова, 51 (Дом молодежи), тел. 8 (8412) 52-43-31.

Открыт расчетный счет для пожертвований в помощь жителям Курской области.

Губернатор также поставил ряд задач членам областного правительства по проверке готовности к приему граждан пунктов временного размещения.

«Учитывая происходящее на границе нашей страны, нужно быть готовыми к приему людей на нашей территории, обеспечив им комфортное пребывание», - пояснил он.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда Вооруженных сил Украины утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который на данный момент оказался сильно поврежден. Бои в регионе продолжаются.