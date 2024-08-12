В Кузнецке начнут завозить материалы для моста в Западный микрорайон

12.08.2024 | 17:44

В Кузнецке надеются, что в ближайшее время эксперты одобрят проектно-сметную документацию на строительство переправы в Западный микрорайон.

«В надежде, что все это состоится, на этой неделе начинаем завозить материал. Его нужно много. Одной щебенки более 600 кубов», - заявил на совещании в администрации глава Кузнецка Сергей Златогорский.

Он добавил, что стройка начнется, как только нужные документы будут получены.

Кроме того, Златогорский поручил подчиненным обеспечить транспортное обслуживание жителей Западного микрорайона до того, как переправа будет готова. Уже созданы пробные маршруты, их в ближайшее время отработают.

Пока транспорт направляется по объездной дороге, которая находится в не очень хорошем состоянии. Глава города также поручил привести этот путь в порядок и поддерживать его постоянно.

Ранее стало известно, что переправу в Западный микрорайон хотят восстановить в том виде, в котором она раньше существовала. Работы могут завершить за 2-3 месяца после получения положительного заключения экспертизы.