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Общество

В Кузнецке не хотят строить большой мост в Западный микрорайон

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В Кузнецке планируют восстановить переправу в Западный микрорайон в том виде, в котором она существовала. Однако некоторые эксперты настаивают на строительстве большого сооружения.

Об этом на совещании в администрации рассказал глава города Сергей Златогорский. По его словам, у Кузнецка есть деньги на восстановление переправы в первоначальном виде. Работы могут завершить за 2-3 месяца после получения положительного заключения экспертизы.

«Суть вопроса заключается в том, что мы предлагаем восстановить то, что было. Но есть ряд специалистов, которые говорят, что надо подходить более масштабно к этому вопросу, проектировать и строить другое, более серьезное сооружение, вплоть до полноценного моста», - сообщил Златогорский.

Он добавил, что такое строительство обойдется дороже, работы продлятся год-два. В бюджете лишних средств нет. Кроме того, придется снести и нынешний пешеходный мост, так как он будет мешать.

«Мы работаем в этом отношении, чтобы доказать правильность нашего решения, того, что нами запроектировано. Что значит доказать? Это расчеты, это фактура, которые доказывают правильность нашего подхода», - объяснил глава города.

Златогорский описал, как проводится государственная экспертиза. Документации положено побывать у 10 групп экспертов различных направлений: по геологии, гидрологии, экологии, экономике и так далее. Все они должны вынести положительное решение. По состоянию на 1 августа Кузнецк получил 6 подписей, еще по 2 «вопрос решен».

По словам чиновника, работа над получением согласия от экспертов активно ведется.

«Пока нет всех 10 подписей, есть шанс, что одной какой-то не будет. И тогда надо будет заходить на другое проектирование и так далее. Но есть у нас план Б на этот случай, но он тоже миллионов 10 будет стоить для того, чтобы обеспечить нормальную транспортную связь на период строительства объекта. Но этих 10 миллионов особо-то и нет», - отметил Златогорский.

Мост в Западный микрорайон обрушился 14 апреля. Кузнечане вынуждены пользоваться объездом, качество покрытия которого оставляет желать лучшего. Администрация города сообщала, что сооружение планируется сдать в начале августа.

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