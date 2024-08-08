Жители Мокшанского района отправили продукты и воду в зону СВО

08.08.2024 | 19:16

Из Мокшанского района в очередной раз отправили гуманитарный груз в зону специальной военной операции. Машины загрузили в среду, 7 августа.

В зону боевых действий повезли продукты, воду, утеплитель, сетку-рабицу и 50 индивидуальных посылок участникам СВО.

«Гуманитарную помощь собрали прихожане и социальная служба Богоявленского храма р. п. Мокшан, Никольского молитвенного дома с. Царевщино, прихожане Никольского храма с. Нечаевка и храма Архистратига Михаила р. п. Мокшан, а также неравнодушные жители Мокшана и Мокшанского района», - рассказали в Пензенской епархии.

Отправка гумпомощи осуществлялась со склада народного движения «Пенза своих не бросает», куда его доставили с помощью местного предприятия.

Ранее пензенская епархия направила 2,5 тонны гуманитарного груза в Белгородскую область, где работает православное сестричество во имя праведной Елисаветы. Оно выступает в роли распределительного центра. С близлежащей территории зоны СВО сюда направляются бойцы за гуманитарной помощью.

По их просьбам были собраны консервы, 120 кг сала, бутылки под воду, полотенца, одежда, 15 маскировочных сетей, антидроновые сети и многое другое.