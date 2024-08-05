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Общество

В России начнут расселять дома, признанные аварийными с 2017 года

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Завершается расселение домов, признанных аварийными до 2017 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на оперативном совещании в кабмине в понедельник, 5 августа.

Он заявил, что готовится к запуску новая программа. В нее включат строения, признанные ветхими с 1 января 2017 года по январь 2022 года.

«Со следующего года расселение аварийного жилья будет осуществляться в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». На продолжение программы расселения в соответствии с Посланием Президента России Федеральному Собранию предусмотрено за счет средств федерального бюджета 330 млрд рублей», - уточнил вице-премьер.

В Пензенской области к началу июля 2024 года за весь период действия федеральной программы по сокращению аварийного фонда (с 2019-го) расселено более 50 тысяч квадратных метров признанного таковым жилья. Из старых домов переехали 3 166 человек.

Ранее в Минстрое предложили ужесточить подход к признанию жилья россиян аварийным. Сейчас основанием для этого являются повреждение несущих конструкций и крены - они могут приводить к потере устойчивости здания и вызвать его обрушение. В проекте постановления Минстрой предлагает более детально обследовать дома на признаки аварийности и исключить субъективность оценки.

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