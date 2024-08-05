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Общество

Школьные товары к концу августа могут подорожать на 50%

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Торговые сети хотят ограничить в наценках на товары к школе. Этот вопрос намерены поставить перед Правительством РФ.

Как пишет «Парламентская газета» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по защите семьи Нину Останину, сейчас стоимость школьного комплекта одежды и обуви для девочки составляет 29,6 тыс. рублей, а для мальчика - 34,6 тыс. рублей. По мнению Останиной, к концу августа цены могут увеличиться на 50%.

«У торговых сетей только одно - страсть наживы. Буду обращаться к председателю правительства с тем, чтобы все-таки торговые сети были ограничены в праве делать наценку на школьные товары», - заявила парламентарий.

Ранее аналитики подсчитали, что расходы на сбор ребенка в школу варьируются в зависимости от региона, а также от того, где и какого качества форму и канцелярию покупают для ребят.

По данным Росстата за 2023-й, школьная форма для девочки обходилась родителям в сумму около 8,7 тыс. рублей, а для мальчиков - 6,9 тыс.

Цена рюкзака зависит от того, какие материалы использовали при его изготовлении, средняя составляет около 1,8 тыс. рублей, максимальная доходит до 5 тыс. На канцелярские принадлежности придется потратить от 2 до 5 тыс. рублей.

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