Сетевое издание|18+|Среда|31 июл 2024|13:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Эндокринолог: На завтрак не стоит есть хлопья и пить сладкий кофе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина призывает отказаться от привычки начинать день с сока, сладкого кофе и хлопьев. По ее словам, с ними в организм поступит порция глюкозы, которая даст недолгое чувство насыщения и аукнется избыточным весом.

Об этом она рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

«Забудьте о хлопьях, колечках и хрустящих шариках, в составе которых в избытке сахар и мука. После такого завтрака вас вскоре потянет на перекусы, что также не лучшим образом скажется на фигуре», - предупредила Мария Калошина.

Врач рекомендует начинать день со стакана питьевой воды комнатной температуры, а через 20-30 минут порадовать организм белковым блюдом. Это могут быть яйца, творог, бобовые, рыба. Пользу принесут цельнозерновой хлеб и каши, причем не быстрого приготовления, а также сливочное масло.

Она подчеркнула, что завтрак не следует считать обязательным: главный критерий для времени первого приема пищи - наличие аппетита.

«Не стоит впихивать в себя так называемую обязательную порцию еды. Завтракать можно и нужно тогда, когда хочется. Нет ничего страшного, если вы решите поесть не сразу после пробуждения, а через пару часов или ближе к обеду, когда вам этого действительно захочется», - пояснила эндокринолог.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте