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Общество

В Пензе суд изменил срок сноса дома, в котором живет 1 пенсионерка

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В Пензе для здания 1917 года постройки, признанного аварийным, установили срок расселения и сноса, не соответствующий принципам разумности. К такому выводу пришла прокуратура.

Речь идет о многоквартирном доме № 6 на улице Караказова. Сейчас там живет одна пенсионерка, отказавшаяся переселяться в маневренный фонд.

В 2019 году в соответствии с заключением межведомственной комиссии глава администрации города постановил снести здание до 31 декабря 2029 года.

При этом на момент обследования физический износ дома достиг 76%, несущие конструкции были в таком состоянии, что угрожали в любой момент обрушиться. Через некоторое время перестала работать котельная, за счет которой отапливались помещения.

«Учитывая опасность нахождения человека в квартире аварийного дома, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением, в котором просил признать незаконным установленный администрацией города срок отселения собственников и нанимателей жилых помещений и установить разумный срок расселения и сноса многоквартирного дома, а именно до 1 декабря 2024 года», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Железнодорожный районный суд удовлетворил иск.

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