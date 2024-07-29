Призывы подписаться на аккаунт в одной из соцсетей могут запретить

29.07.2024 | 13:14

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы на заблокированных в России ресурсах. Он предполагает и запрет рекламы самих этих ресурсов.

«Обращаем внимание, что по отношению к иностранным агентам в Законе № 38-ФЗ предусмотрен не только запрет на размещение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента, но и запрет рекламы самого информационного ресурса иностранного агента. Представляется целесообразным статью 7 Закона № 38-ФЗ дополнить аналогичной нормой в отношении указанных в законопроекте информационных ресурсов», - говорится в заключении правового управления на законопроект.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин объяснил, попадут ли под запрет призывы подписаться на аккаунт в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) или публикация скриншотов из него.

«Лично я считаю, что все зависит от контекста и позиции регулятора. По закону реклама - это любая информация, распространенная в целях привлечения внимания. Призыв подписаться или публикация скриншотов вполне могут быть расценены ФАС как реклама. Но опять же по аналогии с законодательством об иноагентах упоминать запрещенные ресурсы в информационных материалах будет можно при использовании соответствующей маркировки», - написал депутат в Telegram.

Законопроект будет рассматриваться Госдумой во втором чтении в осеннюю сессию.