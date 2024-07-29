Сетевое издание|18+|Понедельник|29 июл 2024|19:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Призывы подписаться на аккаунт в одной из соцсетей могут запретить

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы на заблокированных в России ресурсах. Он предполагает и запрет рекламы самих этих ресурсов.

«Обращаем внимание, что по отношению к иностранным агентам в Законе № 38-ФЗ предусмотрен не только запрет на размещение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента, но и запрет рекламы самого информационного ресурса иностранного агента. Представляется целесообразным статью 7 Закона № 38-ФЗ дополнить аналогичной нормой в отношении указанных в законопроекте информационных ресурсов», - говорится в заключении правового управления на законопроект.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин объяснил, попадут ли под запрет призывы подписаться на аккаунт в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) или публикация скриншотов из него.

«Лично я считаю, что все зависит от контекста и позиции регулятора. По закону реклама - это любая информация, распространенная в целях привлечения внимания. Призыв подписаться или публикация скриншотов вполне могут быть расценены ФАС как реклама. Но опять же по аналогии с законодательством об иноагентах упоминать запрещенные ресурсы в информационных материалах будет можно при использовании соответствующей маркировки», - написал депутат в Telegram.

Законопроект будет рассматриваться Госдумой во втором чтении в осеннюю сессию.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте