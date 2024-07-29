Опубликован график перечисления пенсий и пособий в августе

29.07.2024 | 09:35

Отделение Социального фонда России по Пензенской области опубликовало график перечисления пенсий и пособий в августе.

Тем, кому пенсия приходит в период с 5-го по 12-е число, в этот раз средства поступят 5 августа; с 13-го по 22-е - 13-го; с 23-го по 25-е - 23-го.

Что касается мер социальной поддержки, то 2 августа перечислят:

- единое пособие,

- выплату на первого ребенка до 3 лет,

- выплату по уходу за детьми до полутора лет (неработающим),

- выплату гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и др.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала поступит 5 августа; пособие по уходу за ребенком до полутора лет (трудоустроенным) - 8-го числа.

В каждом из случаев речь идет о тех, кто получает деньги на карту.

«Доставка через почту осуществляется по графикам, утвержденным почтой. Те пензенцы, кто выбрал такой способ получения выплат, при необходимости могут уточнить дату доставки в своем почтовом отделении», - напомнили в пресс-службе регионального отделения.