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Общество

Кузнечанин узнал, где и как погиб его 27-летний дед-летчик в 1941-м

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В апреле поисковый отряд нашел в Подпорожском районе Ленинградской области скоростной бомбардировщик, сбитый 6 октября 1941 года, и части останков летчиков. Во время оккупации территории финскими войсками самолет не вернулся с боевого задания, экипаж числится погибшим.

Поисковики установили, что командиром звена был Александр Истрашкин родом из Татарской АССР. Его сын умер в 1997 году, но есть внук, родившийся в Кузнецке и названный в честь деда.

Волонтеры области обратились за помощью в поиске Истрашкина Александра Юрьевича, 1967 года рождения, или других родственников старшего лейтенанта Истрашкина Александра Васильевича, 1914 года рождения.

Администрация Кузнецка подключилась к поискам. Выяснилось, что внук командира экипажа действительно живет в городе. Теперь он знает, где и как погиб его дед.

Кузнечанин узнал, где и как погиб его 27-летний дед-летчик в 1941-м

«В нашей семье сохранились 2 фотографии и 1 письмо от моего деда - летчика, старшего лейтенанта, командира звена 72-го скоростного бомбардировочного авиационного полка Истрашкина Александра Васильевича», - рассказал он. По словам кузнечанина, он никогда не терял веры в то, что его предок найдется.

«В сентябре текущего года Александр Юрьевич Истрашкин примет участие в церемонии захоронения останков своего деда в Ленинградской области», - сообщили в администрации Кузнецка.

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Источник — фото администрации Кузнецка
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