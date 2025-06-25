В процессе поиска родственницы девушка обокрала пенсионерку

В Земетчинском районе в полицию с повинной пришла 22-летняя жительница Рязанской области. Девушка искала родственницу, уехавшую с женихом в неизвестном направлении, и украла деньги.
Гостья Пензенской области путешествовала с подругой. Поиск привел ее в Земетчинский район. Девушка постучалась в дом 86-летней пенсионерки, надеясь узнать, не видела ли она пропавшую.
Во время разговора приятельница девушки попросила попить, и, пока пожилая женщина возилась на кухне, гостья проникла в дом и забрала из шкафа 140 000 рублей. После девушки ушли.
На следующий день злоумышленница испугалась ответственности и явилась в полицию.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.
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