В процессе поиска родственницы девушка обокрала пенсионерку

25.06.2025 | 08:23

В Земетчинском районе в полицию с повинной пришла 22-летняя жительница Рязанской области. Девушка искала родственницу, уехавшую с женихом в неизвестном направлении, и украла деньги.

Гостья Пензенской области путешествовала с подругой. Поиск привел ее в Земетчинский район. Девушка постучалась в дом 86-летней пенсионерки, надеясь узнать, не видела ли она пропавшую.

Во время разговора приятельница девушки попросила попить, и, пока пожилая женщина возилась на кухне, гостья проникла в дом и забрала из шкафа 140 000 рублей. После девушки ушли.

На следующий день злоумышленница испугалась ответственности и явилась в полицию.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.