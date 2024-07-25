Сетевое издание|18+|Четверг|25 июл 2024|22:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области матерям дали награды за достойное воспитание детей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области с начала года 81 женщине вручили медаль «Материнская доблесть». Это региональная награда, ее можно получить за достойное воспитание детей.

74 женщины, в семьях которых минимум 3 ребенка, стали обладательницами медали III степени, а 7 матерей, воспитывающие 5 детей и более, - II степени.

«В территориальном отделе ЗАГС Октябрьского района города Пензы почетную региональную награду получили 15 многодетных женщин», - говорится на сайте министерства труда, соцзащиты и демографии области.

Одна из награжденных, Юлия Гущина, пришла на церемонию вручения в сопровождении своего мужа и 3 сыновей.

Она отметила, что материнство - это великое счастье, а гармония в семье - самое главное.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото trud.pnzreg.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте