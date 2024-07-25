В Пензенской области матерям дали награды за достойное воспитание детей

25.07.2024 | 21:01

В Пензенской области с начала года 81 женщине вручили медаль «Материнская доблесть». Это региональная награда, ее можно получить за достойное воспитание детей.

74 женщины, в семьях которых минимум 3 ребенка, стали обладательницами медали III степени, а 7 матерей, воспитывающие 5 детей и более, - II степени.

«В территориальном отделе ЗАГС Октябрьского района города Пензы почетную региональную награду получили 15 многодетных женщин», - говорится на сайте министерства труда, соцзащиты и демографии области.

Одна из награжденных, Юлия Гущина, пришла на церемонию вручения в сопровождении своего мужа и 3 сыновей.

Она отметила, что материнство - это великое счастье, а гармония в семье - самое главное.