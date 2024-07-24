В 2025 году минимальный размер оплаты труда вырастет на 16,6%

24.07.2024 | 13:47

На общественное обсуждение представили законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей. Рост составит 16,6%.

Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. МРОТ увеличится с 1 января 2025 года.

«С 2024 года мы вернулись к методике установления минимального размера оплаты труда в соотношении с медианной заработной платой. Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ - а именно такую задачу поставил президент, - с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% медианной зарплаты. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год», - рассказал министр труда РФ Антон Котяков.

В 2023-м медианная заработная плата в России составила 46 751 рубль.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области определили величины прожиточного минимума на 2025-й. Показатель на душу населения - 14 896 рублей (в 2024 году - 12 813 рублей), для трудоспособного населения - 16 237 рублей (13 966), для пенсионеров - 12 811 рублей (11 246), для детей - 14 449 рублей (12 470).