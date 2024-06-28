Прожиточный минимум хотят увеличить более чем на 2 000 рублей

28.06.2024 | 14:44

В Пензенской области определены величины прожиточного минимума на 2025 год. Проект соответствующего постановления регионального правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Предполагается установить прожиточный минимум на душу населения в размере 14 896 рублей (в 2024 году - 12 813 рублей), для трудоспособного населения - 16 237 рублей (13 966), для пенсионеров - 12 811 рублей (11 246), для детей - 14 449 рублей (12 470).

Ранее сообщалось, что в 2024-м у пензенцев один из самых низких прожиточных минимумов в России. Первое место в антирейтинге регион разделил с Саратовской и Белгородской областями.

Максимальный прожиточный минимум установлен на 2024 год в Чукотском АО (39 813 рублей), Ненецком АО (27 890 рублей) и Камчатском крае (27 549 рублей).

Прожиточный минимум носит социальный характер: его применяют для определения уровня жизни граждан и установления минимального размера оплаты труда.