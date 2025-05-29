Пензенца подозревают в растрате 1 млн рублей из областной казны

58-летнего жителя Пензенской области, руководителя некоммерческого партнерства, обвинили в присвоении бюджетных денег. Преступление пресекли сотрудники регионального УФСБ.
Схема мужчины состояла в следующем: он определял размеры зарплаты подчиненных, а затем требовал от них возврата части начисленных сумм.
Деньги руководитель тратил на личные нужды.
Так как финансирование организации осуществляется в том числе и за счет средств, выделяемых региональным минспортом, то областному бюджету был причинен ущерб, размер которого превышает 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Пензенской области.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Расследование продолжается.
По данным сетевого издания «ПензаИнформ», речь может идти о руководстве местного мини-футбольного клуба.
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