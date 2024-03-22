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Общество

Vитаминка из Пензы переосмыслила жизнь, оказавшись в зоне СВО

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Врач с 40-летним стажем Наталья Михайловна (позывной Vитаминка) из Пензы уже полтора года находится в зоне СВО. О ее работе рассказал губернатор Олег Мельниченко у себя в соцсетях, выложив фрагмент интервью с женщиной.

«За ее плечами - работа медицинской сестрой в хирургии, тяжелый труд в период борьбы с коронавирусной инфекцией, а теперь и спасение раненых бойцов. В августе 2022 года наша Vитаминка приняла решение отправиться в зону СВО, а в сентябре уже была там», - сообщил глава региона.

Наталья Михайловна работала в КИМе.

«Приходила со смены, садилась у телевизора и смотрела, смотрела новости, а в душе все закипало, закипало, закипало, что я должна быть там, что я должна ехать на помощь нашим мальчишкам. Пошла в военкомат сама, говорю: «Хочу пойти, помогать, спасать». Они говорят: «Хорошо». Ну и все, за 3 дня я собралась. В сентябре мы зашли «за ленточку». Начались будни, спасения, помощь, эвакуация...» - поделилась воспоминаниями пензячка.

Vитаминка из Пензы переосмыслила жизнь, оказавшись в зоне СВО

Пребывание в зоне СВО заставило врача изменить отношение к жизни.

«Молодой человек попал под обстрел, у него в предсердии был осколок, и наш хирург - он это сердце держал в руках... В полевых, будем так говорить, условиях. Он оказался в этот момент здесь, и молодой человек был просто спасенным. Для меня это было переосмыслением всей моей жизни абсолютно», - призналась женщина.

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Источник — видео из TG-канала Олега Мельниченко
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