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Общество

4 200 родителей детей-инвалидов получают по 10 000 рублей в месяц

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В Пензенской области выплату по уходу за ребенком-инвалидом получают более 4 200 родителей или опекунов. Это 10 000 рублей ежемесячно.

«Период ухода засчитывается лицу в страховой стаж, пенсионный коэффициент 1,8 за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающему гражданину формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии», - сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

С начала 2024 года на деньги могут претендовать не только неработающие родители или опекуны, но и те, кто трудится на условиях неполного рабочего времени (не более 40 часов в неделю).

Выплата оформляется на портале госуслуг либо в СФР. Трудящиеся должны подтвердить факт осуществления деятельности.

«Сделать это можно в клиентской службе Отделения СФР по Пензенской области, предоставив копию трудового договора или справку от работодателя. Пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 15:45, последняя суббота месяца: с 8:00 до 12:00», - уточнили в пресс-службе.

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