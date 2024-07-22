4 200 родителей детей-инвалидов получают по 10 000 рублей в месяц

22.07.2024 | 09:30

В Пензенской области выплату по уходу за ребенком-инвалидом получают более 4 200 родителей или опекунов. Это 10 000 рублей ежемесячно.

«Период ухода засчитывается лицу в страховой стаж, пенсионный коэффициент 1,8 за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающему гражданину формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии», - сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

С начала 2024 года на деньги могут претендовать не только неработающие родители или опекуны, но и те, кто трудится на условиях неполного рабочего времени (не более 40 часов в неделю).

Выплата оформляется на портале госуслуг либо в СФР. Трудящиеся должны подтвердить факт осуществления деятельности.

«Сделать это можно в клиентской службе Отделения СФР по Пензенской области, предоставив копию трудового договора или справку от работодателя. Пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 15:45, последняя суббота месяца: с 8:00 до 12:00», - уточнили в пресс-службе.