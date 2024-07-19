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Общество

Глава Следкома поручил проверить информацию о захвате дома в Пензе

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку информации о незаконном захвате домовладения жительницы Пензы.

«В социальных медиа сообщается, что в Пензе семья, длительное время снимающая чужой дом, не освобождает помещение и не пускает туда законного владельца, не оплачивает коммунальные услуги», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Требования хозяйки освободить жилище арендаторы игнорируют и ведут себя вызывающе.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Игнатенкову проверить изложенные факты и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Ранее стало известно, что пензенские следователи проверяют сообщения о том, что в Семейном сквере в районе ГПЗ появится дорога, а в Ахунах предполагается массовая вырубка деревьев. Итоги проверок также предоставят Александру Бастрыкину.

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