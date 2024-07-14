Сетевое издание|18+|Воскресенье|14 июл 2024|15:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Следователи проверят сообщение о вырубке деревьев в пензенском сквере

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе следователи начали проверку после сообщения в СМИ о том, что в Семейном сквере в районе ГПЗ появится проезжая часть.

«Выявлен видеосюжет, в котором местные жители сообщают о незаконной, по их мнению, вырубке лесных насаждений и планируемом строительстве дороги», - рассказали в СУ СК РФ по Пензенской области.

Следственный отдел по Железнодорожному району города Пензы организовал доследственную проверку по статье УК о незаконной рубке лесных насаждений. После нее будет дана правовая оценка действиям должностных лиц местной администрации, ответственных за проведение работ.

«Выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - отметили в следственном комитете.

Доклад представят председателю СК России Александру Бастрыкину.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте