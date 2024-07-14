Следователи проверят сообщение о вырубке деревьев в пензенском сквере

14.07.2024 | 14:00

В Пензе следователи начали проверку после сообщения в СМИ о том, что в Семейном сквере в районе ГПЗ появится проезжая часть.

«Выявлен видеосюжет, в котором местные жители сообщают о незаконной, по их мнению, вырубке лесных насаждений и планируемом строительстве дороги», - рассказали в СУ СК РФ по Пензенской области.

Следственный отдел по Железнодорожному району города Пензы организовал доследственную проверку по статье УК о незаконной рубке лесных насаждений. После нее будет дана правовая оценка действиям должностных лиц местной администрации, ответственных за проведение работ.

«Выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - отметили в следственном комитете.

Доклад представят председателю СК России Александру Бастрыкину.