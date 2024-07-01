Сетевое издание|18+|Понедельник|1 июл 2024|23:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе уже привели в порядок 23 из запланированных 182 дворов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе активными темпами идет реализация проекта «Мой двор», цель которого - сделать придомовые территории комфортными и доступными для жителей.

«В этом году приведем в порядок 182 двора. В 53 дворах идут работы, в 23 - уже закончены. Отобрали подрядчиков еще для 34 муниципальных территорий. Обязательно нужно принимать во внимание пожелания местных жителей», - написал на своих страницах в соцсетях губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в понедельник, 1 июля.

Ранее он отмечал, что состояние внутридворовых территорий Пензы давно вызывает справедливые нарекания. Было принято решение о масштабной модернизации. Проект реализует городская администрация совместно с партией власти.

В Пензе уже привели в порядок 23 из запланированных 182 дворов

По поручению Олега Мельниченко из бюджета Пензенской области дополнительно было выделено 400 млн рублей на ремонт асфальта и тротуаров на внутридворовых территориях.

Программа рассчитана на три года, и по проекту каждый год будет приводиться в порядок около 200 дворов.

«Пензенские дворы должны преобразиться. Оставить заявку на ремонт внутридворовой территории может каждый пензенец. В каждом районе нашего города есть куратор проекта», - подчеркнул Олег Мельниченко.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте