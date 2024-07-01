В Пензе уже привели в порядок 23 из запланированных 182 дворов

01.07.2024 | 19:11

В Пензе активными темпами идет реализация проекта «Мой двор», цель которого - сделать придомовые территории комфортными и доступными для жителей.

«В этом году приведем в порядок 182 двора. В 53 дворах идут работы, в 23 - уже закончены. Отобрали подрядчиков еще для 34 муниципальных территорий. Обязательно нужно принимать во внимание пожелания местных жителей», - написал на своих страницах в соцсетях губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в понедельник, 1 июля.

Ранее он отмечал, что состояние внутридворовых территорий Пензы давно вызывает справедливые нарекания. Было принято решение о масштабной модернизации. Проект реализует городская администрация совместно с партией власти.

По поручению Олега Мельниченко из бюджета Пензенской области дополнительно было выделено 400 млн рублей на ремонт асфальта и тротуаров на внутридворовых территориях.

Программа рассчитана на три года, и по проекту каждый год будет приводиться в порядок около 200 дворов.

«Пензенские дворы должны преобразиться. Оставить заявку на ремонт внутридворовой территории может каждый пензенец. В каждом районе нашего города есть куратор проекта», - подчеркнул Олег Мельниченко.