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Общество

Олег Мельниченко поручил выделить 100 млн на Тропу здоровья

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Благоустройство Тропы здоровья будет вестись параллельно с работами в парке Белинского. Соответствующее поручение дал губернатор Олег Мельниченко, посетивший объект во вторник, 16 июля.

Олег Мельниченко поручил выделить 100 млн на Тропу здоровья

На обновление популярной зоны в рамках муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» направлено 100 миллионов рублей. Работы на месте стартуют в конце июля.

В планах - восстановление подпорных стенок, укрепление склонов, установка скамеек, элементов освещения, укладка тротуарной плитки. Затем займутся спуском с улицы Пацаева, родником «Самоварник» и тремя прудами.

Олег Мельниченко поручил выделить 100 млн на Тропу здоровья

«Это знаковое место для наших горожан, для нескольких поколений пензенцев. Здесь проводят время студенты, семьи с детьми, гуляют пожилые люди. Нужно привести Тропу здоровья в порядок», - подчеркнул губернатор.

Глава города Александр Басенко доложил, что «Самоварник» поставлен на кадастровый учет и передан в постоянное безвозмездное пользование парку Белинского, проектно-сметные работы по нему уже проведены.

Олег Мельниченко поручил выделить 100 млн на Тропу здоровья

«Масштабное благоустройство Тропы здоровья состоится впервые за 43 года существования объекта, открытого в 1981 году», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

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Источник — фото областного правительства
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