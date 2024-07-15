В 2024 году более 1 000 пензенцев бесплатно съездили на лечение

15.07.2024 | 09:51

В 2024 году 1 075 жителей Пензенской области бесплатно съездили на лечение по электронным билетам. Речь идет о льготниках, для которых проезд входит в набор социальных услуг.

Добраться до места получения медицинской помощи и обратно воздушным, железнодорожным, автомобильным или иным видом транспорта могут инвалиды I группы и дети (вместе с сопровождающим).

«Для оформления проездных документов необходимо предоставить:

- заявление;

- документ, удостоверяющий личность заявителя; если за услугой обращается представитель заявителя, то предъявляются также документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя;

- направление на лечение (копия) от Министерства здравоохранения;

- талон № 2 (оригинал) от Министерства здравоохранения», - перечислили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Полученный проездной затем предъявляется в билетную кассу.

«Заявление можно подать через портал госуслуг или лично обратившись в клиентскую службу Отделения СФР по Пензенской области», - добавили в пресс-службе.