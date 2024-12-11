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Общество

Маршрутки № 20 будут доезжать до Пензы-I

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Появились подробности изменений в маршруте № 20, о которых во время прямой линии объявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. С понедельника, 16 декабря, жители Барковки смогут выезжать в центр города без пересадки на ул. Измайлова.

Как сообщили в министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства, маршрутки № 20 вновь станут следовать до Пензы-I. Их направят через мост им. В. П. Капашина.

Чтобы добраться до Маяка, жителям Барковки предлагают пересесть на 101-й автобус на остановке «Автоколонна № 1546».

«А также на автобусы малого класса маршрутов № 59, 73, следующих с ул. Измайлова в сторону микрорайона Маяк», - отметили в министерстве.

Ранее стало известно, что маршрут № 10 продлят до Нахаловки. От «Рембыттехники» машины поедут до остановки «Ул. Кошевого».

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