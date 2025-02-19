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Общество

Врач предупредила об опасности популярных методов лечения ОРВИ

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Популярные народные средства лечения ОРВИ могут быть не только неэффективными, но и опасными. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

Так, один из способов сбить у ребенка температуру - обтирание водкой. Однако, по словам врача, спирт, проникая через кожу, сушит ее, а также может вызвать отравление или аллергическую реакцию.

Чрезмерное увлечение луком и чесноком, обладающими антимикробными свойствами, чревато раздражением желудка и расстройством пищеварения. А применение масла эвкалипта или чайного дерева грозит аллергической реакцией, особенно у детей, и раздражением кожи и дыхательных путей.

Банные процедуры при повышенной температуре тела могут привести к перегреву организма.

«Это особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Даже короткое пребывание в парной может ухудшить состояние. Баня не лечит инфекцию и вирусы, а лишь временно облегчает симптомы», - пояснила врач.

Еще один известный метод - вдыхание пара от горячей картошки - может привести к ожогам дыхательных путей и слизистой оболочки. Этот способ приносит временное облегчение при заложенности носа, но не лечит инфекцию, а только скрывает симптомы.

«Из народных методов наиболее полезными являются постельный режим, обильное питье и отдых. Ягодные морсы, разбавленные водой, могут помочь восполнить дефицит жидкости и поддержать иммунную систему. Однако важно помнить, что любые симптомы, особенно при длительном их проявлении, требуют диагностики врача», - подвела итог Светлана Бурнацкая.

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Источник — фото pxhere.com
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