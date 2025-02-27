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Общество

Бессоновца, любившего ездить зайцем, отправили под арест

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Житель Бессоновского района поплатился за свою любовь к бесплатным поездкам на общественном транспорте.

Мужчина - хорошо известный кондукторам безбилетник. Он неоднократно попадался, но категорически отказывался оплачивать проезд.

«В результате мировой судья Бессоновского района вынес 3 постановления на общую сумму более 3 тысяч рублей, которые были переданы судебным приставам для исполнения», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Свои обязательства мужчина проигнорировал. Вскоре его привели в районное отделение службы приставов. Там на нарушителя составили 3 протокола по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа в срок).

Любителя ездить зайцем арестовали на трое суток.

Служители закона напомнили гражданину о необходимости оплачивать проезд. Тот признал свою вину и пообещал впредь соблюдать правила.

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