Перевозчики уведомляли о повышении цен на проезд в маршрутках

27.12.2024 | 18:25

Перевозчики, работающие по нерегулируемому тарифу, в срок уведомили ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» об увеличении стоимости проезда - за 15 дней до даты введения нового решения о тарифах. Об этом сообщается в ответе директора учреждения Ларисы Панковой на запрос портала PenzaInform.ru.

С 1 декабря стоимость проезда в городских и межмуниципальных автобусах большого и среднего класса, а также во всех троллейбусах выросла до 30 рублей. Повышение анонсировалось 15 ноября.

При этом по маршруткам официальной информации не было. В итоге в начале месяца пензенцы запутались в ценах на проезд в микроавтобусах. 3 декабря на части маршрутов с пассажиров попросили 35 рублей вместо 32, а на части стоимость проезда оставалась старой и поднялась только с 8-го числа.

О повышении многие пензенцы узнавали от водителей, когда протягивали им не ту сумму. «Где информация про все, и не листик на заборе, а официальное объявление?! Нужно было сообщить населению, с какого числа и какая стоимость! Не очень приятно, когда с утра водитель орет на людей, что ему не ту сумму дают!», «Даже такую мелочь не могут сделать по-людски - повесить объявление, с какого числа будет повышение, и повысить везде одним днем», «А почему цены на маршрутку повышают как-то втихаря?» - возмутились люди в соцсетях.

«18 ноября перевозчики, обслуживающие муниципальные маршруты регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу, уведомили ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» об увеличении стоимости за проезд, в связи с чем в декабре 2024 года изменилась плата за проезд на следующих маршрутах:

- с 3.12.2024 автобусы малого класса № 1, 1т, 5к, 8, 9к, 9м, 16, 21, 27, 29, 39, 41, 43, 49, 55, 59, 63, 68, 73, 77, 85 - 35 рублей; автобусы малого класса № 99 - 30 рублей; автобусы среднего класса № 25 - 30 рублей;

- с 8.12.2024 автобусы малого класса № 4, 5, 13, 18, 30, 31, 33, 34, 89 - 35 рублей;

- с 16.12.2024 автобусы малого класса № 88т - 30 рублей», - говорится в документе, подписанном руководителем ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Плата за проезд в маршрутках № 12 изменится с 1 января 2025 года: она вырастет до 35 рублей.