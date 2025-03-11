Оплата картой: как вернуть деньги за проезд

11.03.2025 | 14:13

Для возврата денег за проезд, если он был оплачен безналичным способом при помощи банковской карты, потребуется составить заявление, рассказали в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Возврат средств потребуется тогда, когда перевозчик не выполнил свои обязательства и не доставил пассажира до нужной остановки. Причиной могут послужить, например, ДТП, неисправность, из-за которой машина сходит с маршрута.

В таких случаях кондуктор или водитель организует пересадку пассажиров в другой автобус или троллейбус и возвращает им плату за проезд.

«Осуществить возврат денежных средств за проезд при оплате банковской, транспортной картой, а также иными устройствами безналичных платежей кондуктор (водитель) не имеет технической возможности», - пояснили в ГКУ.

Поэтому пассажиру нужно будет составить заявление. В нем указываются: фамилия, имя, отчество, адрес прописки, контактный телефон, дата, бортовой номер или регистрационный знак автобуса или троллейбуса, номер маршрута, направление движения пассажира, серия и номер билета, порядок получения денег (по выбору заявителя), дата подачи документа. Кроме того, к заявлению необходимо прикрепить билет (квитанцию на провоз ручной клади).

По закону требование гражданина вернуть деньги за проезд должны удовлетворить в десятидневный срок со дня подачи документа.