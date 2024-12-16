Стало известно, поднимут ли стоимость проезда в Кузнецке

Поднимать тариф в общественном транспорте Кузнецка пока не планируется. Об этом в понедельник, 16 декабря, на совещании в администрации рассказал глава города Сергей Златогорский.
«Я на этой неделе встречался с руководителями перевозчиков, свои проблемы у них, конечно. Стандартный путь решения проблем - это поднять тариф, но мы пришли к мнению, что таким путем идти нельзя», - отметил он.
Златогорский также подчеркнул, что постепенно город будет уходить на регулируемые тарифы, начиная с самых сложных маршрутов, где у перевозчиков большая напряженность.
«Деваться некуда, надо выводить их в планирование, в регулирование, чтобы люди не гонялись за рублем, а просто выполняли график движения, имея гарантированную заработную плату», - сообщил глава города.
Ранее стало известно, что в Кузнецке изучат возможность перевода на регулируемый тариф маршрута микроавтобусов № 2а, курсирующих между «Дружбой» и пассажирским автотранспортным предприятием (ПАТП).
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀