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Общество

Еще одной категории жителей региона предоставят земельные участки

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В Пензенской области земельные наделы будут раздавать еще одной категории участников СВО. Речь идет о служащих в добровольческих формированиях, которые содействуют выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии.

Соответствующие изменения в закон приняли на сессии регионального Заксобра в пятницу, 12 июля.

В своем выступлении перед голосованием губернатор Олег Мельниченко отметил, что ранее такой меры поддержки в регионе не было и станет справедливым оказать помощь в том числе добровольцам.

Сейчас земельные наделы предоставляют участникам СВО, удостоенным звания Героя России или награжденным орденами Российской Федерации и являющимся ветеранами боевых действий. Их можно использовать для строительства дома или же садоводства.

В собственность уже передано около 60 участков. Наиболее активны в этом Пенза и Кузнецк, а также Пензенский, Сердобский и Кузнецкий районы.

Всего в регионе действует более 35 видов помощи лицам, участвующим в СВО, и их семьям.

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