Еще одной категории жителей региона предоставят земельные участки

В Пензенской области земельные наделы будут раздавать еще одной категории участников СВО. Речь идет о служащих в добровольческих формированиях, которые содействуют выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии.
Соответствующие изменения в закон приняли на сессии регионального Заксобра в пятницу, 12 июля.
В своем выступлении перед голосованием губернатор Олег Мельниченко отметил, что ранее такой меры поддержки в регионе не было и станет справедливым оказать помощь в том числе добровольцам.
Сейчас земельные наделы предоставляют участникам СВО, удостоенным звания Героя России или награжденным орденами Российской Федерации и являющимся ветеранами боевых действий. Их можно использовать для строительства дома или же садоводства.
В собственность уже передано около 60 участков. Наиболее активны в этом Пенза и Кузнецк, а также Пензенский, Сердобский и Кузнецкий районы.
Всего в регионе действует более 35 видов помощи лицам, участвующим в СВО, и их семьям.