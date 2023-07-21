В Пензенской области ряду участников СВО будут выделять бесплатно землю

21.07.2023 | 10:30

Участники специальной военной операции смогут бесплатно получить земельные наделы. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания Пензенской области на сессии, состоявшейся в пятницу, 21 июля.

В соответствии с изменениями в законе «О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области» земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, будут предоставляться участникам СВО, удостоенным звания Героя России или награжденным орденами Российской Федерации и являющимся ветеранами боевых действий.

Эта же мера социальной поддержки распространяется на членов семей погибших или умерших участников СВО (к ним относятся супруга (супруг), несовершеннолетние дети или дети, не достигшие 23 лет и обучающиеся по очной форме, а также родители в случае отсутствия супруги и детей).

Земельные участки предоставляются для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства для собственных нужд.

Минимальный размер участка для индивидуального жилищного строительства составит 6 соток, максимальный - 10 соток, для садоводства соответственно 4 и 15 соток.

Сейчас в Пензенской области проживает порядка 60 семей, получивших право на получение бесплатного участка.