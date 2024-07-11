На «День поля» в Пензенскую область приехали гости из Беларуси

11.07.2024 | 17:02

В четверг, 11 июля, в Каменском районе состоялась ставшая традиционной для Пензенской области агротехнологическая выставка «День поля».

Как рассказал в соцсетях губернатор Олег Мельниченко, на этот раз она собрала около 80 участников. Это изготовители сельскохозяйственной техники, производители семян, разработчики современных технологий хранения и переработки продукции.

«В числе почетных гостей - наши друзья из Беларуси. В Пензенскую область приехали делегации Брестской и Минской областей, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Нижнем Новгороде Олег Владимирович Дикун», - отметил Олег Мельниченко.

«День поля» - это не просто выставка. Мероприятие каждый раз превращается в праздник: аграрии отмечают окончание посевной и скорое начало уборочной кампании. Для участников и гостей организовали мастер-классы, концерт, авиашоу.

В этом году пензенским аграриям предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры с площади более 875 тыс. гектаров, подсолнечник - более 293 тыс. гектаров, сахарную свеклу - более 65 тыс., картофель - более 20 тыс., овощи - более 4 тыс.

По плану урожай зерна составит не менее 2,8 млн тонн, сахарной свеклы - более 2 млн, масличных культур - 650 тыс., картофеля - 295 тыс., овощей - 101 тыс. тонн.

«Пензенская область вносит достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны», - подчеркнул губернатор.