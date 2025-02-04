Соседним с Пензенской областью регионам грозит нашествие саранчи

04.02.2025 | 08:12

В Саратовской и Ульяновской областях, а также ряде других регионов из-за аномально теплой зимы ожидается нашествие саранчи. Для борьбы с насекомыми будут созданы специальные отряды.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад федерального Россельхозцентра, представленный на совещании в Минсельхозе РФ.

Помимо соседних с Пензенской областью субъектов РФ, в список входят Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская области, отмечается в документе.

Кроме того, под угрозой находятся Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.

Всего в зоне максимального риска в этом году будет находиться 21 регион. В прошлом году их было 14. Аграриям необходимо будет обработать от вредителей на 100 тыс. га больше, чем в 2024-м.

В 2011 году в Пензенской области борьба с саранчой обошлась в 15 млн рублей бюджетных денег. В зоне риска оказалось более 4 тысяч гектаров. До посевов вредители добраться не успели: их обнаружили на брошенных землях и полностью уничтожили.