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Экономика

Пензенское зерно экспортировали только в Турцию и Белоруссию

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За 2 первых месяца 2025 года Пензенская область экспортировала более 920 тонн зерна: 855,5 тонны продовольственного льна, 44 тонны сушеной чечевицы и 22 тонны гречневой крупы.

Предварительно образцы продукции исследовали на соответствие требованиям стран-импортеров.

Партии отправлялись как железнодорожным, так и автомобильным транспортом в сопровождении фитосанитарных сертификатов.

Лен получила Белоруссия, чечевицу и гречку - Турция, уточнили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

В 2024 году из региона за границы России было вывезено около 84,94 тыс. тонн зерна. Аграрная продукция отправилась в Казахстан, Латвию, Китай, Азербайджан, Белоруссию, Польшу, Германию и Турцию.

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Источник — фото pxhere.com
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