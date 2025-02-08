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Экономика

В Пензенской области аграрии получили 100 млн за погибший урожай

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В Пензенской области труженики сельского хозяйства получили страховку за культуры, пострадавшие из-за неблагоприятных погодных явлений в 2024 году.

В мае в регионе неожиданно грянули заморозки, 9-го числа торжества в честь Дня Победы проходили в снегопад. Пенза побила многолетний рекорд по минимальной суточной температуре. Из-за угрозы экономике ввели режим ЧС.

Затем пришла засуха, которая также нанесла ущерб агропромышленникам. В августе в Пензенской области выпало всего 6-9% нормы осадков, в сентябре дождей также практически не было, из-за чего снова установили режим ЧС.

Как сообщили в местном минсельхозе, возмещение аграриям составило более 100 млн рублей

«Застрахованные посевные площади за три года в регионе увеличились почти в 27 раз и составили 261 тыс. га в 2024 году. Это в очередной раз доказывает, что агрострахование стало действенным и незаменимым инструментом для компенсации убытков от негативных природных явлений», - добавили в пресс-службе ведомства.

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