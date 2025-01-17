Из Пензенской области отправили зерно в Германию, Латвию и Китай

17.01.2025 | 11:01

За 2024 год из Пензенской области экспортировали около 84,94 тыс. тонн зерна.

За границу отправили 59,8 тыс. тонн продовольственной пшеницы, 13,2 тыс. тонн ячменя, 10,5 тыс. тонн продовольственного льна, 756 тонн семян горчицы, 330 тонн гречневой крупы, 172 тонны сушеной чечевицы, 88 тонн пшена, по 44 тонны семян редьки и гороха, 10 тонн семян расторопши.

Пшеницу отгрузили в Казахстан, Латвию и Китай, ячмень - в Латвию, Азербайджан, лен - в Латвию, Белоруссию, Польшу и Китай.

Семена горчицы отправили в Германию и Польшу, гречку - в Турцию, чечевицу - в Турцию, Германию и Польшу.

Пшено экспортировали в Турцию, семена редьки - в Белоруссию, горох - в Турцию, семена расторопши - в Азербайджан.

Партии ушли как железнодорожным, так и автомобильным транспортом в сопровождении фитосанитарных сертификатов, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

За 2023 год из региона экспортировали 76,03 тыс. тонн зерна.